У США не виключають розправи над депутатами, які підписали петицію про відставку Путіна
У США уважно стежать за ситуацією довкола відставки президента Росії Володимира Путіна. Там не виключають, що в РФ почнуть розправлятися з муніципальними депутатами, які підписали петицію за відхід російського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі, пише CNN.
"Дуже цікаво спостерігати, чи не так, зараз, що він стикається з публічними докорами не тільки з боку опозиціонерів, а й з боку реальних виборних посадових осіб усередині Росії. Це важливо, і ми побачимо, куди це піде. І ми вже починаємо бачити. ознаки того, що вони, ймовірно, почнуть розправлятися з деякими з цих дисидентських виборних посадових осіб. Ми уважно стежитимемо за цим. Але примітно, що зараз проти Путіна виступають навіть виборні муніципальні чиновники", - сказав він.
При цьому, за даними CNN, список російських муніципальних депутатів, які закликають до відставки Путіна, збільшився майже до 50 осіб.
"Зараз у нас 47 перевірених підписів. Їхня географія значно розширилася", - розповіла виданню депутат петербурзького МО "Семенівський" Ксенія Торстрем.
Як повідомлялося, муніципальні депутати 18 округів Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна. Тоді свої підписи вже поставили 20 депутатів.
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