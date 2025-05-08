США и Россия могут возобновить переговоры: политолог назвал сроки

"Я думаю, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) будет и дальше маневрировать. Вот сейчас закончатся эти праздники для Путина и на следующей неделе, я думаю, что будет попытка возобновить переговоры с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.)", - рассказал Фесенко.

Он напомнил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже намекал, что Путин хочет встречи с Трампом. Но и сам Трамп, вероятно, этого хочет.



Также Фесенко обратил внимание на реакцию россиян на заявление Трампа о главном победителе во Второй мировой войне. По его словам, раньше Москва устроила бы истерику, но сейчас отреагировала сдержанно, что означает то, что переговоры с Трампом остаются значимыми.

"Но Путин будет маневрировать, будет демонстрировать Си (лидеру КНР Си Цзиньпину - ред.), что он главный друг, а Трампу может намекать, что ради дружбы с ним может немного отойти от Китая", - считает политолог.

Он добавил, что такие маневры между двумя наиболее влиятельными государствами мира могут быть достаточно рискованными для Путина.