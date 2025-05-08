США и Россия могут возобновить переговоры: политолог назвал сроки

Россия хочет и дальше продолжать переговоры с США. Диалог между двумя странами может возобновиться уже со следующей недели.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Я думаю, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) будет и дальше маневрировать. Вот сейчас закончатся эти праздники для Путина и на следующей неделе, я думаю, что будет попытка возобновить переговоры с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.)", - рассказал Фесенко.
Он напомнил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже намекал, что Путин хочет встречи с Трампом. Но и сам Трамп, вероятно, этого хочет.
Также Фесенко обратил внимание на реакцию россиян на заявление Трампа о главном победителе во Второй мировой войне. По его словам, раньше Москва устроила бы истерику, но сейчас отреагировала сдержанно, что означает то, что переговоры с Трампом остаются значимыми.
"Но Путин будет маневрировать, будет демонстрировать Си (лидеру КНР Си Цзиньпину - ред.), что он главный друг, а Трампу может намекать, что ради дружбы с ним может немного отойти от Китая", - считает политолог.
Он добавил, что такие маневры между двумя наиболее влиятельными государствами мира могут быть достаточно рискованными для Путина.
Напомним, американские и российские чиновники уже несколько раз встречались для обсуждения завершения войны РФ против Украины, а также двусторонних отношений между странами.
Также спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф четыре раза приезжал в Москву и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевым вопросом их переговоров было установление мира между Украиной и Россией.
По данным Bloomberg, во время последних переговоров Уиткофф пытался убедить Путина смягчить требования для завершения войны. Но результата это, вероятно, не дало.
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