США и РФ готовят сделку по заморозке войны в Украине? Bloomberg узнало детали

Американские и российские чиновники могут готовить сделку, которая предусматривает заморозку войны РФ против Украины. В ее рамках Москва сохранит контроль над оккупированными территориями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванные источники рассказали изданию, что работа над сделкой ведется в рамках подготовки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе. США хотят получить поддержку Украины и европейских союзников по такой инициативе.
Bloomberg напоминает, что глава Кремля требует, чтобы Украина отдала под контроль России Луганскую и Донецкую области, а также Крым. Это потребует полного вывода украинских защитников из двух восточных областей.
Издание обратило внимание, что такой исход станет крупной победой для Путина, который хочет разговаривать о мире только с США без участия Украины.
По данным источников Bloomberg, Россия в рамках предполагаемой сделки должна будет прекратить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. При этом условия и детали соглашения остаются предметом обсуждения и могут быть изменены.
Кроме того, пока неясно, готова ли Москва отказаться от контроля над какими-либо оккупированными территориями, в том числе и над Запорожской АЭС.
Источники подчеркивают, что основная цель соглашения - заморозить конфликт и создать предпосылки для прекращения огня и начала переговоров о мире.
При этом собеседники издания отмечают, что пока неизвестно, согласится ли Путин участвовать в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом, даже если договоренность между США и Россией будет достигнута.
Некоторые чиновники, в том числе из США, выражают сомнения в искренности намерений Путина прекратить военные действия и заинтересованности в мирном соглашении, которое не будет отвечать его изначальным требованиям по Украине.
Напомним, ранее польский портал Onet написал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы предложил российскому диктатору Владимиру Путину план, который касается прекращения огня между Россией и Украиной.
Такой "план" включал признание контроля России над украинскими территориями, снятия санкций с РФ и не только.
Позже советник президента Украины Дмитрий Литвин фактически опроверг такие слухи, подчеркнув, что сам Уиткофф "ничего подобного не говорил".