США и Польша будут бороться с дезинформацией РФ о войне в Украине

В понедельник, 10 июня, в посольстве США в Варшаве состоялась церемония открытия новой Украинской коммуникационной группы. Она начнет работу уже во вторник и в нее войдут представители 12 стран, в частности Канады, Франции, Германии, Финляндии, Италии, нескольких других стран-членов НАТО, а также самой Украины.

Сотрудники миссии будут работать в помещении, предоставленном Министерством иностранных дел Польши. Одной из их задач будет попытка выявить и развенчать российские дезинформационные кампании, направленные на ослабление поддержки Украины в мире.

"Задача в информационной войне заключается не только в том, чтобы знать, что делают россияне, но и в том, чтобы выяснить, какие лучшие способы борьбы с ними", - сказал Джеймс Рубин, старший американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации.

По его словам, инициатива принадлежит США, однако ее охотно поддержала Польша, правительство которой очень обеспокоено вредом, который дезинформация может нанести демократии. Польские чиновники все чаще заявляют, что страна также является объектом саботажа и других подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб.

"Группа призвана противостоять обманчивым нарративам о российской агрессии против Украины и работать над честным отражением реальности в глобальной информационной среде. Это мощный сигнал нашей общей решимости продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения", - отмечается в заявлении польского правительства.

Рубин, возглавляющий Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США, также отметил, что Варшава является логичным местом расположения центра, учитывая большое количество официальных лиц, которые пересекают польскую столицу, въезжая и выезжая из Украины во время войны.

Центр глобального взаимодействия работает над тем, чтобы освещать дезинформацию со стороны тех государств, которые он считает враждебными. По словам Рубина, он уже достиг определенного успеха в развенчивании российских дезинформационных кампаний, направленных на страны Латинской Америки и Африки, прежде чем они успели достичь запланированного эффекта.