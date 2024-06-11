США и Польша будут бороться с дезинформацией РФ о войне в Украине

Соединенные Штаты и Польша запускают международную операцию, которая должна помочь Украине в противостоянии российской дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В понедельник, 10 июня, в посольстве США в Варшаве состоялась церемония открытия новой Украинской коммуникационной группы. Она начнет работу уже во вторник и в нее войдут представители 12 стран, в частности Канады, Франции, Германии, Финляндии, Италии, нескольких других стран-членов НАТО, а также самой Украины.
Сотрудники миссии будут работать в помещении, предоставленном Министерством иностранных дел Польши. Одной из их задач будет попытка выявить и развенчать российские дезинформационные кампании, направленные на ослабление поддержки Украины в мире.
"Задача в информационной войне заключается не только в том, чтобы знать, что делают россияне, но и в том, чтобы выяснить, какие лучшие способы борьбы с ними", - сказал Джеймс Рубин, старший американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации.
По его словам, инициатива принадлежит США, однако ее охотно поддержала Польша, правительство которой очень обеспокоено вредом, который дезинформация может нанести демократии. Польские чиновники все чаще заявляют, что страна также является объектом саботажа и других подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб.
"Группа призвана противостоять обманчивым нарративам о российской агрессии против Украины и работать над честным отражением реальности в глобальной информационной среде. Это мощный сигнал нашей общей решимости продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения", - отмечается в заявлении польского правительства.
Рубин, возглавляющий Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США, также отметил, что Варшава является логичным местом расположения центра, учитывая большое количество официальных лиц, которые пересекают польскую столицу, въезжая и выезжая из Украины во время войны.
Центр глобального взаимодействия работает над тем, чтобы освещать дезинформацию со стороны тех государств, которые он считает враждебными. По словам Рубина, он уже достиг определенного успеха в развенчивании российских дезинформационных кампаний, направленных на страны Латинской Америки и Африки, прежде чем они успели достичь запланированного эффекта.
С начала полномасштабного вторжения, Кремль активно воюет с Украиной на информационном уровне, регулярно вбрасывая в СМИ и паблики фейковую информацию. Таким образом Россия навязывает людям и политикам западных стран ложное представление о событиях войны в Украине и пытается сорвать военную помощь.
В частности, вечером 10 июня президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российская армия якобы захватила приграничное село Рыжевка в Сумской области. Однако в Украине опровергли эту информацию и назвали ее фейком.
По данным Института изучения войны, Россия скрывает потери на Харьковском направлении с помощью фейковых озвучек видео военных.
О том, как распознать и не распространять фейковые новости и дезинформацию - в материале РБК-Украина.
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