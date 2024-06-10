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Кадыров заявил о "захвате" села в Сумской области. В Украине опровергли фейк

Рыжевка, Сумская область, Понедельник 10 июня 2024 01:09
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Кадыров заявил о "захвате" села в Сумской области. В Украине опровергли фейк Фото: президент Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Информация российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области, не соответствует действительности.

Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Рыжевке на Сумщине нет российских войск", - сказал он.

Вечером в воскресенье, 9 июня, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации населенного пункта российскими войсками. Его заявление растиражировали российские СМИ.

Ситуация в Сумской области

Только за один день 8 июня российские захватчики 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Всего было зафиксировано 59 взрывов.

Тем временем в Сумской области эвакуируют еще ряд населенных пунктов в десятикилометровой зоне возле границы с Россией.

По данным Госпогранслужбы, у России нет достаточного количества сил у границы для повторного наступления на Сумскую область. Однако военные агрессора могут устраивать провокации.

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