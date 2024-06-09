РФ скрывает потери на Харьковском направлении с помощью фейковых озвучек видео военных, – ISW

После нового наступления на Харьковщину, армия РФ понесла значительные потери личного состава. Чтобы скрыть реальное положение дел, Z-каналы распространяют видео военных с фейковой озвучкой, в которых опровергают потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 7 июня российские военкоры опубликовали в Telegram кадры, на которых якобы военнослужащие 1009-го мотострелкового полка РФ опровергают уничтожение полка в бою, вопреки недавним утверждениям.

По информации российского оппозиционного издания Astra, видео оказалось фейком. Кадры, вероятно, правдивы. Ролик скорее всего действительно записали на Харьковском направлении, но в нем снялись не бойцы из 1009-го полка, а военные подразделения БАРС. Кроме того, на видео наложена фейковая озвучка.

Так, в оригинальном ролике, который был опубликован еще 5 июня, военные просят отправить им беспилотники. А в видео, где заменили аудиодорожку, солдаты говорят следующее:

"Мы военнослужащие 1009 полка, находимся в группировке войск "Север". Хотим развенчать все слухи о том, что у нас тяжелые потери. Это не так. Не ведитесь на провокации", – сказали военные.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что бойцы БАРС прикрывают рот масками. Это в свою очередь, облегчает "актерам соцсетей" заменить аудиозапись.

"В оригинальном ролике военнослужащие БАРС заметно прикрывают рот, что облегчает актерам социальных сетей замену оригинальной аудиозаписи на поддельную, поскольку зрители не видят, что ложная аудиозапись не соответствует движениям рта солдат", – резюмировали эксперты.

Также ISW добавили факт о потерях 1009 полка РФ. В частности, в ролике от 2 июня российский солдат, утверждающий, что он из 5-й роты 1009-го мотострелкового полка, заявил, что в его роте осталось только 12 человек из первоначальных 100, воевавших под Волчанском Харьковской области.