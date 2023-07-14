ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и Южная Корея провели учения со стратегическим бомбардировщиком после запуска КНДР баллистической ракеты

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 07:17
США и Южная Корея провели учения со стратегическим бомбардировщиком после запуска КНДР баллистической ракеты Фото: США и Южная Корея провели обучение со стратегическим бомбардировщиком (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-52H, который может нести ядерный заряд. Таким образом, они ответили на недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Образуется, что учения прошли в воздушном пространстве над Корейским полуостровом. В них участвовали самолеты F-15K, F-16 и B-52H. Последний является американским межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерный заряд.

"В ходе этих учений Южная Корея и Соединенные Штаты расширили общие оперативные возможности за счет быстрого развертывания средств расширенного сдерживания США, своевременно скоординированных", - говорится в сообщении.

Запуск баллистических ракет КНДР

КНДР продолжила свои регулярные запуски баллистических ракет – таким образом страна пытается незаконно разработать твердотопливную ракету с возможностью нести ядерный заряд.

12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила эти же испытания.

В G7 и Евросоюзе осудили такие действия КНДР и призвали Совбез ООН принять немедленные меры по отношению к стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки КНДР Южная Корея
NEWS
Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия
Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе