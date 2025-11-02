RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США и Китай откроют каналы связи между военными, - глава Пентагона

Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты и Китай договорились создать новые каналы связи между военными "для деконфликта и деэскалации любых возникающих вопросов".

Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Пентагона рассказал, что после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, он провел на этой неделе "столь же позитивную" встречу с министром национальной обороны Китая Дон Джуном в Малайзии.

"Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран", - написал Хегсет в соцсети Х.

Далее он вспомнил слова Дональда Трампа, который сказал, что его историческая встреча "Большой двойки" задала тон для вечного мира и успеха США.

"Министерство войны будет делать то же самое - мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения", - подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что обе стороны запланировали дополнительные встречи для формализа этих усилий по координации.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Напомним, в ночь на 30 октября (по киевскому времени) президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели встречу южнокорейском Пусане. Это была их первая встреча с 2019 года. Она длилась 1 час и 40 минут.

По итогу встречи президент США оценил ее на 12 баллов из 10, заявив о снижении пошлин против Китая и шагов со стороны Пекина по закупке сои и других сельхозтоваров, а также помощи в том, чтобы остановить поток фентанила в США.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсуждали вопрос войны России против Украины.

Подробный разбор главных итогов встречи Трампа и Си Цзиньпина - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайПит Хегсет