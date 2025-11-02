США и Китай откроют каналы связи между военными, - глава Пентагона

Глава Пентагона рассказал, что после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее, он провел на этой неделе "столь же позитивную" встречу с министром национальной обороны Китая Дон Джуном в Малайзии.

"Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения - лучший путь вперед для наших двух великих и могущественных стран", - написал Хегсет в соцсети Х.

Далее он вспомнил слова Дональда Трампа, который сказал, что его историческая встреча "Большой двойки" задала тон для вечного мира и успеха США.

"Министерство войны будет делать то же самое - мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения", - подчеркнул Хегсет.

Он добавил, что обе стороны запланировали дополнительные встречи для формализа этих усилий по координации.