RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Китай готовятся организовать встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WSJ

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пекин и Вашингтон готовятся к проведению встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, сейчас стороны обсуждают возможность поездки в Вашингтон  главного помощника Си Цзиньпина по экономической политике, вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна. Он может стать самым высокопоставленным китайским чиновником, который посетит США с начала президентства Байдена. 

При этом, как пишут журналисты, сейчас США и Китай планируют визит в Вашингтон в октябре главного дипломата и министра иностранных дел Китая Ван И. Это необходимо для подготовки саммита Байдена и Си Цзиньпина. 

Напряженные отношения между Китаем и США

Стоит заметить, что отношения между Китаем и США остаются напряженными уже на протяжении долгого времени. 

Ситуация накалилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как писали тогда западные СМИ, Китай мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами. 

Также сильно отличается и внешняя политика двух стран, в том числе по вопросу войны России против Украины. США активно поддерживают нашу страну и предоставляют ей военную помощь, в то время как Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором. 

Несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Также он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь