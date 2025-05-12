США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии: что будет с пошлинами

Согласно совместному заявлению, США временно снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.

Как завил на брифинге министр финансов США Скотт Бессент, обе стороны снизят пошлины на 115%.

Заявление было сделано после марафона торговых переговоров, проходивших в Женеве (Швейцария) в течение выходных с участием официальных лиц двух крупнейших экономик мира.

После снижения пошлины страны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем с китайской стороны на этих обсуждениях будет Хэ Лифэн, вице-премьер госсовета, а представителями с американской стороны будут Скотт Бессент, министр финансов, и Джеймисон Грир, торговый представитель США.

Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или третьей стране по соглашению сторон.

Реакция рынков

Фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили после совместного заявления США и Китая