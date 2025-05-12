США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии: что будет с пошлинами

США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне. Рынки отреагировали бурным ростом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление США и Китая на сайте Белого дома.
Согласно совместному заявлению, США временно снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.
Как завил на брифинге министр финансов США Скотт Бессент, обе стороны снизят пошлины на 115%.
Заявление было сделано после марафона торговых переговоров, проходивших в Женеве (Швейцария) в течение выходных с участием официальных лиц двух крупнейших экономик мира.
После снижения пошлины страны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем с китайской стороны на этих обсуждениях будет Хэ Лифэн, вице-премьер госсовета, а представителями с американской стороны будут Скотт Бессент, министр финансов, и Джеймисон Грир, торговый представитель США.
Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или третьей стране по соглашению сторон.
Фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили после совместного заявления США и Китая
Напомним, в начале апреля, США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, в ответ Китай установил пошлину в размере 125% на американские товары. Президент США Дональд Трамп уже приостановил самые высокие пошлины для большинства стран, кроме Китая, оставив их на уровне 10%.
Трамп ранее заявил, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута, "но она будет справедливой".
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