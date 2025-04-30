Китай тайно освободил часть американских товаров от 125%-ных пошлин, - Reuters
Пока Пекин заявляет о готовности "бороться до конца" в тарифной войне с США, китайские компании получают неожиданные послабления: товары, критически важные для бизнеса, могут быть освобождены от пошлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, власти Китая начали формирование перечня американских товаров, которые будут освобождены от действия повышенных пошлин в 125%.
Речь идет о так называемом "белом списке", наличие которого ранее публично не подтверждалось. Компании, импортирующие критически важную продукцию из США, получают индивидуальные уведомления от китайских чиновников о возможности исключения из-под действия пошлин.
Пошлины сохраняются, но делаются исключения
Пекин сохраняет публичную риторику жесткого противостояния, подчеркивая, что не уступит в торговой войне без отмены 145% американских пошлин. Однако за кулисами предпринимаются практические шаги по ослаблению давления на собственную экономику.
Власти уже освободили от пошлин ряд товаров, включая фармацевтическую продукцию, микросхемы и двигатели для самолетов. Теперь перечень расширяется, и некоторые компании получили уведомления, что их продукция может быть исключена из режима тарифов.
Компании получают индивидуальные уведомления
Один из источников, работающий в фармацевтической компании, сообщил, что их уведомило правительство района Пудун в Шанхае. Компания ранее обращалась за исключением, так как зависит от американских технологий при производстве.
По словам собеседника, Китаю по-прежнему необходимы технологии из США. Другие фирмы, по данным источников, были приглашены в частном порядке связаться с властями, чтобы уточнить, распространяется ли освобождение от пошлин на их продукцию.
Пекин собирает данные об ущербе от торговой войны
Помимо адресной помощи, Китай собирает информацию о реальном влиянии торговой войны на бизнес. В Восточном Китае представители властей провели встречу с иностранными бизнес-ассоциациями, предложив им делиться случаями серьезных последствий тарифного давления. Аналогичные шаги предпринимаются и на местах: администрация города Сямынь направила местным текстильным и полупроводниковым компаниям опросник о масштабах ущерба от тарифов и характера торговли с США.
Сигнал для диалога, несмотря на жесткие заявления
Несмотря на официальную жесткую позицию, действия Пекина говорят о попытке снизить напряженность и сохранить ключевые поставки. На этом фоне Китай снял пошлины на импорт этана из США - шаг, продиктованный тем, что альтернативных поставщиков попросту нет.
Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута, "но она будет справедливой". Пока же обе стороны ищут способы смягчить последствия конфликта - каждая на своих условиях.
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