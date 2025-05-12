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США і Китай домовилися про 90-денне торговельне перемир'я: що буде з митами

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні. Ринки відреагували бурхливим зростанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву США і Китаю на сайті Білого дому.

Згідно зі спільною заявою, США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

Як заявив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент, обидві сторони знизять мита на 115%.

Заява була зроблена після марафону торговельних переговорів, що проходили в Женеві (Швейцарія) протягом вихідних за участю офіційних осіб двох найбільших економік світу.

Після зниження мита країни створять механізм для продовження обговорень економічних і торговельних відносин. Представником з китайської сторони на цих обговореннях буде Хе Ліфен, віцепрем'єр держради, а представниками з американської сторони будуть Скотт Бессент, міністр фінансів, і Джеймісон Грір, торговий представник США.

Ці обговорення можуть проводитися по черзі в Китаї та США або третій країні за згодою сторін.

Реакція ринків

Ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили після спільної заяви США і Китаю

  • Ф'ючерси S&P 500 зросли на 2,8%.
  • Ф'ючерси Nasdaq 100 зросли на 3,6%
  • Ф'ючерси Dow зросли на 2,3%

 

 

Торгові війни

Нагадаємо, на початку квітня США підвищили мита на китайський імпорт до 145%, у відповідь Китай встановив мито в розмірі 125% на американські товари. Президент США Дональд Трамп уже призупинив найвищі мита для більшості країн, крім Китаю, залишивши їх на рівні 10%.

Трамп раніше заявив, що торговельна угода з Китаєм може бути досягнута, "але вона буде справедливою".

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