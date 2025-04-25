Китай может отказаться от пошлин в 125% на часть импорта из США, - Bloomberg

Правительство Китая рассматривают приостановку 125% пошлины на некоторые товары из США. Решение обсуждается на фоне экономических потерь, которые несут некоторые отрасли из-за взаимных торговых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, власти рассматривают отмену дополнительных пошлин на медоборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан.

Также обсуждается возможность освобождения от пошлин арендных платежей за самолеты. Как и многие авиакомпании в мире, китайские перевозчики не владеют всем своим воздушным флотом и арендуют часть самолетов у сторонних компаний. Поэтому платежи стали бы финансово непосильными с учетом дополнительной пошлины.

Исключения, которые рассматривает Китай, отражают аналогичные шаги со стороны США, которые в начале апреля освободили от 145% пошлины электронику из КНР. Обе стороны идут на уступки, что подчеркивает, насколько тесно переплетены две крупнейшие экономики мира, а некоторые ключевые отрасли остановились после эскалации торговой войны.

Как пишет Bloomberg, список исключений все еще находится в стадии разработки, и обсуждения могут не продвинуться. По словам источников, компании из уязвимых секторов получили от властей запрос на предоставление таможенных кодов товаров США, которые им необходимо освободить от новых тарифов. Один из источников рассказал, что минимум одной из китайских компаний уже сообщили, что арендные платежа в адрес компаний из зон свободной торговли не будут облагаться новой пошлиной.

Трейдеры также распространяли якобы освобожденные от тарифов списки таможенных кодов, которые соотносятся с ключевыми химикатами и компонентами для производства чипов. Однако Bloomberg News не смогло подтвердить подлинность этих списков.

Согласно публикации издания Caijing в пятницу, Пекин также готовится отменить дополнительные пошлины как минимум на восемь категорий продукции, связанной с полупроводниками. Однако, как уточняется, в список не входят микросхемы памяти - что может стать ударом по компании Micron Technology, третьему по величине производителю таких чипов в мире.