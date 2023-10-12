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США и Катар помешают Ирану получить доступ к ранее размороженным 6 млрд долларов, - WP

Четверг 12 октября 2023 20:01
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США и Катар помешают Ирану получить доступ к ранее размороженным 6 млрд долларов, - WP Фото: Уолли Адеймо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чиновники США и правительство Катара договорились помешать Ирану получить доступ к ранее размороженному счету в 6 миллиардов долларов, который планировалось использовать для гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Решение не предоставить доступ к деньгам было принято всего через несколько недель после того, как правительства США и Ирана объявили о соглашении об организации гуманитарной помощи в рамках обмена пленными, направленного на ослабление боевых действий в регионе.

Американские чиновники должны были одобрить каждую сделку по соглашению. Фонд финансируется за счет продажи иранской нефти.

Официальные лица США заявляли, что ХАМАС получил оружие и обучение от Ирана, но не было никаких доказательств прямой роли Тегерана в недавнем нападении террористов ХАМАСа на Израиль.

Реакция Ирана

Washington Post пишет, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил демократам в Палате представителей, что деньги "никуда не денутся в ближайшее время".

Сенаторы от обеих партий, в том числе председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун (штат Огайо), призвали администрацию Байдена отказаться от сделки.

На вопрос о попытках заморозить помощь миссия Ирана при ООН заявила, что сенаторы и правительство США прекрасно осознают, что они не могут отказаться от сделки.

"Деньги по праву принадлежат народу Ирана и предназначены правительству Исламской Республики Иран для облегчения приобретения всех необходимых и несанкционированных реквизитов для иранцев", - говорится в заявлении.

Что за 6 млрд долларов

Несколько лет назад США наложили санкции на Иран, из-за чего 6 млрд. долларов, которые страна заработала по продаже нефти, были заморожены на закрытом банковском счете в Южной Корее.

В сентябре этого года США разблокировали подсанкционные 6 млрд долларов, чтобы получить возможность обменять пятерых заключенных на пятерых иранцев.

Недавно издание Politico писало, что представители Республиканской партии США давят на президента США Джо Байдена, чтобы тот принял меры по Ирану. Причиной же называют длительную поддержку напавшим на Израиль ХАМАС.

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