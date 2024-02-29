США и Британия обсудили угрозы вмешательства в выборы со стороны РФ, - Bloomberg

США и Великобритания провели переговоры на высоком уровне относительно рисков безопасности, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Речь шла о вмешательстве в этот процесс России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Официальные лица в Вашингтоне и Лондоне обеспокоены тем, что Россия или другие противники могут увидеть возможность враждебных действий в других частях мира, если обе страны будут обеспокоены потенциальной передачей власти новым администрациям", - пишет издание.
Отмечается, что такие же опасения относительно вмешательства в выборы есть и со стороны других зарубежных стран, хотя основное внимание уделяется России.
Президентские выборы в США назначены по закону на 5 ноября, а всеобщие выборы в Великобритании ожидаются во второй половине этого года. Великобритания имеет некоторую гибкость, чтобы перенести дату выборов и минимизировать дублирование с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года.
США и Великобритания обсудили управление отношениями в области безопасности между союзниками во время любого перехода между правительствами после выборов, чтобы гарантировать, что сотрудничество не замедлится и не застопорится.
Оппозиционная Лейбористская партия Кейра Стармера лидирует в опросах общественного мнения, поскольку он пытается устранить консерваторов Сунака от власти через 14 лет.
Согласно ежемесячному опросу Bloomberg, в США Дональд Трамп почти наверняка станет кандидатом от Республиканской партии и опережает президента Джо Байдена в каждом из семи штатов, которые колеблются.
"Союзники также обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России, поскольку в 2024 году на избирательные участки в более чем 50 странах придут около 2 миллиардов избирателей", - пишет Bloomberg.
Речь идет о возможности дезинформации и запугивания, а в качестве примера источники издания привели недавнее нападение на машину эстонского министра и антисемитскую кампанию во Франции, во время которой граффити со звездой Давида нарисовали на зданиях в Париже. В обоих инцидентах вина возложена на Россию.
В Великобритании чиновники активизировали работу по предотвращению угрозы, исходящей от дезинформации о выборах, особенно вокруг глубоких фейков и использования искусственного интеллекта.
Однако там считают маловероятным, что эти новые проблемы подорвут целостность выборов во время голосования.
Недавно советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом обеспокоен возможным вмешательством России в президентские выборы 2024 года.
Издание NBC News писало, что Россия уже распространяет дезинформацию в преддверии выборов в США в этом году. Для этого используют фейковые аккаунты и ботов, чтобы нанести вред президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам.
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