ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індія заблокувала TikTok та інші китайські додатки

Новини » Телеком & IT     30.06.2020 - 00:51
Індія заблокувала TikTok та інші китайські додатки
Фото: тік-ток (canva.com)

Після загострення конфлікту з Китаєм за спірні території Індія вирішила заблокувати більшість китайський додатків

Міністерство інформаційних технологій Індії постановило заблокувати 59 китайських мобільних додатків. Серед них є популярний відеосервіс TikTok.

Про це повідомляє PIB - державне Бюро преси та інформації (Press Information Bureau).

Також в Індії перестануть працювати мобільні додатки китайській соцмережі WeChat, UC браузер, сервіс мікроблогів Weibo і багато інших. Гра Clash of Kings також у списку заблокованих.

Як пояснили в міністерстві, вважається, що ці програми завдають шкоди суверенітету і цілісності Індії", крім того, "їх використання загрожує безпеці держави" і громадському порядку.

Також говориться, що громадяни стали все частіше надсилати повідомлення про занепокоєння з приводу безпеки даних і конфіденційності через політику деяких додатків. В уряді Індії вередбачають, що після рішення про блокування китайських продуктів у індійських співробітників в сфері IT буде більше можливостей.

Конфлікт між Індією і Китаєм розгорівся через спірні території в демаркаційній лінії, яка фактично є кордоном між країнами, однак юридично кордон не визнавали до 1990-х років.

На кордоні вперше за останній час відбулися серйозні зіткнення - 16 червня Нндия заявила про загибель 20 військових

Нагадаємо, в червні конфлікт переріс в перестрілку між військовими Китаю та Індії, яка спричинила втрати з обох сторін.

Після цього Китай та Індія обмінялися взаємними звинуваченнями в ескалації конфлікту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КитайІндіяприложение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся