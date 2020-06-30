Індія заблокувала TikTok та інші китайські додатки

Фото: тік-ток (canva.com)

Після загострення конфлікту з Китаєм за спірні території Індія вирішила заблокувати більшість китайський додатків

Міністерство інформаційних технологій Індії постановило заблокувати 59 китайських мобільних додатків. Серед них є популярний відеосервіс TikTok.

Про це повідомляє PIB - державне Бюро преси та інформації (Press Information Bureau).

Також в Індії перестануть працювати мобільні додатки китайській соцмережі WeChat, UC браузер, сервіс мікроблогів Weibo і багато інших. Гра Clash of Kings також у списку заблокованих.

Як пояснили в міністерстві, вважається, що ці програми завдають шкоди суверенітету і цілісності Індії", крім того, "їх використання загрожує безпеці держави" і громадському порядку.

Також говориться, що громадяни стали все частіше надсилати повідомлення про занепокоєння з приводу безпеки даних і конфіденційності через політику деяких додатків. В уряді Індії вередбачають, що після рішення про блокування китайських продуктів у індійських співробітників в сфері IT буде більше можливостей.

Конфлікт між Індією і Китаєм розгорівся через спірні території в демаркаційній лінії, яка фактично є кордоном між країнами, однак юридично кордон не визнавали до 1990-х років.

На кордоні вперше за останній час відбулися серйозні зіткнення - 16 червня Нндия заявила про загибель 20 військових

Нагадаємо, в червні конфлікт переріс в перестрілку між військовими Китаю та Індії, яка спричинила втрати з обох сторін.

Після цього Китай та Індія обмінялися взаємними звинуваченнями в ескалації конфлікту.

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Автор: РБК-Україна