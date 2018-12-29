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Трамп не віддавав наказ про виведення військ США з Афганістану, - Білий дім

Новини » Політика    29.12.2018 - 08:17
Трамп не віддавав наказ про виведення військ США з Афганістану, - Білий дім
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Генерал Скотт Міллер заявив, що він не отримував ніяких розпоряджень про зміну чисельності військовослужбовців в Афганістані

Президент США Дональд Трамп не приймав рішення про виведення американських військ з Афганістану і не віддавав відповідний наказ Пентагону. Про це заявила керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркіс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись Bloomberg.

"Президент не приймав рішення про згортання військового присутності США в Афганістані, і він не віддавав наказів Міністерству оборони розпочати процес виведення американських військових з Афганістану", - підкреслив Маркіс.

Заява Білого дому щодо виведення військ США з Афганістану була оприлюднена офіційно більш ніж через тиждень після того, як джерела в Пентагоні повідомили про те, що у відомстві про це ведуться обговорення.

Американський командувач міжнародними силами в Афганістані генерал Скотт Міллер заявив, що він не отримував ніяких розпоряджень про зміну чисельності військовослужбовців у країні.

Нагадаємо, Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

Він заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США.

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