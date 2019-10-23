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Помпео та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО

Новини » Політика    23.10.2019 - 21:09
Помпео та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО
Фото: Епіфаній і Помпео (twitter.com/epifaniy)

Вони висловили сподівання на дипломатичне врегулювання ситуації в Україні

Держсекретар США Майк Помпео зустрівся з предстоятелем Православної Церкви України Митрополитом Епіфанієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Зазначається, що Епіфаній та Помпео поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму, а також на контрольованій Росією території Донбасу.

"Учасники зустрічі висловили сподівання на дипломатичне врегулювання підбурюваного Росією конфлікту на сході України, який триває вже шостий рік, і підкреслили потребу в загоюванні ран війни та у розбудові єдності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Помпео привітав митрополита Епіфанія з нагородою Athenagoras за захист прав людини, якою відзначили його зусилля з захисту можливостей українців здійснювати богослужіння у відповідності до своєї віри без зовнішнього втручання.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявляв, що задоволений роботою Держдепу США в питанні України.

РБК-Україна писало, що Помпео стверджує, що не бачив свідчень того, що Вашингтон намагався домогтися яких-небудь дій від Києва в обмін на надання фінансової і військової допомоги.

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Новини України Майк ПомпеоЄпіфаній
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