США хочуть у Катарі тренувати афганський спецназ після виведення військ

США ведуть переговори з владою Катару про створення на території країни бази, на якій будуть тренуватися бійці афганських спецпідрозділів після виведення американського військового контингенту .

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлених західних чиновників.

За їх словами, представники Служби безпеки під командуванням НАТО звернулися до влади Катару з проханням забезпечити базу, яка може бути використана для навчання афганських спецпідрозділів в рамках стратегічних зобов'язань після виведення іноземних військ з Афганістану.

"Ми ведемо переговори про виділення бази в Катарі для створення полігону для представників спецпідрозділів афганських сил", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Інше джерело агентства підкреслило, що обговорюється питання про направлення афганських спецпідрозділів на тренувальну базу в Катарі протягом 4-6 тижнів.