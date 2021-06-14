ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США хочуть у Катарі тренувати афганський спецназ після виведення військ

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 14 червня 2021 17:50
США хочуть у Катарі тренувати афганський спецназ після виведення військ Фото: США ведуть переговори з Катаром про створення тренувальної бази для афганського спецназу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ведуть переговори з владою Катару про створення на території країни бази, на якій будуть тренуватися бійці афганських спецпідрозділів після виведення американського військового контингенту.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлених західних чиновників.

За їх словами, представники Служби безпеки під командуванням НАТО звернулися до влади Катару з проханням забезпечити базу, яка може бути використана для навчання афганських спецпідрозділів в рамках стратегічних зобов'язань після виведення іноземних військ з Афганістану.

"Ми ведемо переговори про виділення бази в Катарі для створення полігону для представників спецпідрозділів афганських сил", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Інше джерело агентства підкреслило, що обговорюється питання про направлення афганських спецпідрозділів на тренувальну базу в Катарі протягом 4-6 тижнів.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.

Відзначити, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.

Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Афганистан Катар
NEWS
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків