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США хотят в Катаре тренировать афганский спецназ после вывода войск

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Вашингтон, Понедельник 14 июня 2021 17:50
США хотят в Катаре тренировать афганский спецназ после вывода войск Фото: США ведут переговоры с Катаром о создании тренировочной базы для афганского спецназа (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ведут переговоры с властями Катара о создании на территории страны базы, на которой будут тренироваться бойцы афганского спецназа после вывода американского военного контингента.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

По их словам, представители службы безопасности под командованием НАТО обратились к властям Катара с просьбой обеспечить базу, которая может быть использована для обучения афганских спецназовцев в рамках стратегических обязательств после вывода иностранных войск из Афганистана.

"Мы ведем переговоры о выделении базы в Катаре для создания полигона для представителей спецподразделений афганских сил", - отметил один из собеседников издания.

Другой источник агентства подчеркнул, что обсуждается вопрос о направлении афганских спецназовцев на тренировочную базу в Катаре в течение 4-6 недель.

Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Как сообщало РБК-Украина, есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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