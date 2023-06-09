В США хотят призвать Байдена передать Украине ATACMS: в Конгресс внесли резолюцию

Американские конгрессмены, республиканцы и демократы, внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена начать поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Как отметил один из соавторов проекта резолюции, глава Комитета по иностранным делам республиканец Майкл Маккол, если власти США не будут предоставлять Украине необходимое вооружение, то это будет только затягивать войну.

"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, предоставляемой США и нашими союзниками. В связи с этим крайне досадно, что администрация задерживает миллиарды долларов оставшихся средств, при помощи которых она могла бы немедленно передать ATACMS Украине", - подчеркнул конгрессмен.

В самом документе сказано, что США и страны-союзники обладают тысячами ракет ATACMS, и часть из них можно передать Украине. Авторы инициативы упоминают решения Британии и Франции о передаче украинским защитникам дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp дальностью от 250 километров.

В проекте резолюции отмечается, что передача ATACMS предоставит ВСУ возможность наносить удары по глубокому тылу врага. Это прямо повлияет на способность России дальше вести войну.

Ракеты ATACMS

Стоит заметить, что ракеты ATACMS могут бить по целям на расстоянии до 300 километров. Запускать их украинские защитники могут при помощи РСЗО HIMARS, которые ранее передали США.

Украинские официальные лица неоднократно настаивали на том, что наша страна нуждается в таких поставках. Но Вашингтон пока отказывается от передачи Украине ракет. На позицию американских властей не повлияло и решение Британии о передаче Storm Shadow.

При этом Байден недавно заявлял о том, что вопрос поставок ракет в Украину все еще рассматривают.