США хотят решить разногласия с Турцией из-за приобретения Анкарой систем С-400

"Если бы мы смогли решить эту проблему с С-400, что мы хотели бы сделать, США были бы рады снова приветствовать Турцию в "семье F-35", - заявила Нуланд.

Санкции против Турции

Приобретение Турцией российской системы противоракетной обороны С-400 привело к тупику в отношениях с Вашингтоном, что побудило последний ввести ограничения в рамках "закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США также исключили Турцию из программы истребителей F-35 в 2019 году в ответ на покупку, утверждая, что С-400 представляют угрозу для ее боевых самолетов пятого поколения.

Турция сосредоточена на истребителях F-16

Турция производила около 900 деталей для F-35, включая детали центрального фюзеляжа и дисплея кабины. Анкара до сих пор не хочет отказываться от С-400, как того требует Вашингтон.

"Из высказываний Нуланд было непонятно, позволят ли США Турции возобновить производство F-35, если она откажется от российской системы обороны, или ей будет разрешено купить готовые истребители", - пишет издание.

Турция сосредоточила внимание на покупке F-16 для обновления своего стареющего парка американских военных самолетов после того, как США вытеснили страну из программы F-35.

Проблемы с получением истребителей F-16 в Турции

В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты согласуют продажу Турции истребителей F-16 только после их согласия на вступление Швеции в НАТО.

Позже Турция и США заявили, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО не было связано с продажей истребителей F-16. Обе стороны отрицали какие-либо предположения, что соглашение было предметом переговоров между ними.

Однако недавно администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.