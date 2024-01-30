США хочуть вирішити розбіжності з Туреччиною через придбання Анкарою систем С-400

"Якби ми змогли вирішити цю проблему з С-400, що ми хотіли б зробити, США були б раді знову вітати Туреччину в "сім'ї F-35", - заявила Нуланд.

Санкції проти Туреччини

Придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400 призвело до глухого кута у відносинах із Вашингтоном, що спонукало останній запровадити обмеження в рамках "закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

США також виключили Туреччину з програми винищувачів F-35 у 2019 році у відповідь на покупку, стверджуючи, що С-400 становлять загрозу для її бойових літаків п'ятого покоління.

Туреччина зосереджена на винищувачах F-16

Туреччина виробляла близько 900 деталей для F-35, включно з деталями центрального фюзеляжу і дисплея кабіни. Анкара досі не хоче відмовлятися від С-400, як того вимагає Вашингтон.

"Із висловлювань Нуланд було незрозуміло, чи дозволять США Туреччині відновити виробництво F-35, якщо вона відмовиться від російської системи оборони, чи їй буде дозволено купити готові винищувачі", - пише видання.

Туреччина зосередила увагу на купівлі F-16 для оновлення свого старіючого парку американських військових літаків після того, як США витіснили країну з програми F-35.

Проблеми з отриманням винищувачів F-16 у Туреччині

У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати погодять продаж Туреччині винищувачів F-16 лише після їхньої згоди на вступ Швеції до НАТО.

Згодом Туреччина та США заявили, що схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО не було пов'язане з продажем винищувачів F-16. Обидві сторони заперечували будь-які припущення, що угода була предметом переговорів з-поміж них.

Проте нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО.