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США одобрили продажу F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в НАТО

США, Суббота 27 января 2024 06:32
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США одобрили продажу F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в НАТО Фото: госдеп США одобрил продажу F-16 Турции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Государственный департамент США сообщил Конгрессу об одобрении продажи Турции самолетов F-16 на сумму 23 млрд долларов, а также сопутствующей продаже передовых истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 млрд долларов.

Этот шаг был сделан только через несколько часов после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Продажа Анкари включает в себя 40 новых самолетов и оборудование для модернизации 79 истребителей из уже существующего турецкого парка F-16. Греция получит 40 единиц F-35 Lightning II Joint Strike Fighters и соответствующее оборудование.

Утверждается, что администрация Байдена одновременно согласовала продажу Турции и Греции, пытаясь найти баланс между двумя членами альянса с историей напряженных отношений.

Проблемы с получением истребителей F-16 в Турции

В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты согласуют продажу Турции истребителей F-16 только после их согласия на вступление Швеции в НАТО.

Позже Турция и США заявили, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО не было связано с продажей истребителей F-16. Обе стороны отрицали какие-либо предположения, что соглашение было предметом переговоров между ними.

Также сенаторы выступали против отправления истребителей Турции из-за опасений, что Анкара может использовать F-16 против союзников по НАТО, в частности, против Греции.

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Соединенные Штаты Америки Турция F-16
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