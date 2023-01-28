В Германии планируют начать производство HIMARS

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей активно задействованные украинскими войсками реактивные системы залпового огня HIMARS.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы рассчитываем заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии", - заявил Паппергер.

Он подчеркнул, что у компании есть технология для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовики для размещения пусковых установок. Такое соглашение может предусматривать инвестиции в сотни миллионов евро, основную часть планирует профинансировать Rheinmetall.