В США хотят ударить "кувалдой" по России: сенатор назвал сроки

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что надеется на принятие Палатой представителей законопроекта о масштабных санкциях против России уже в следующем месяце.

По словам Блюменталя, документ оказывает значительную поддержку среди республиканцев в Палате представителей. В начале августа законопроект дошел до Палаты представителей.

"Кувалда" для Путина

Сенатор заявил, что законопроект должен стать мощным инструментом давления на российского президента Владимира Путина.

"Путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против России – это кувалда обладающая такой силой, которую понимает Путин", – сказал Блюменталь.

Сенатор Блюменталь высказался о санкциях против РФ (инфографика РБК-Украина)

Документ предусматривает санкции против чиновников России. Кроме того, он предоставит президенту США Дональду Трампу возможность устанавливать пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Речь идет, в частности, о Китае и Индии. Такой механизм должен сократить доходы, которые Москва получает от экспорта энергоносителей и использует для войны против Украины.

У демократов были опасения

Несмотря на общую поддержку санкций со стороны демократов, часть представителей партии выражала обеспокоенность полномочиями, которые законопроект предоставит Трампу, отмечает агентство.

В частности, речь шла о возможности введения дополнительных тарифов против союзников США.

Блюменталь заявил, что предусмотренные документом исключения позволят избежать введения тарифов против европейских союзников. По его словам, это должно снять часть опасений, выражаемых демократами в Конгрессе.