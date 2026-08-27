В США хотят ударить "кувалдой" по России: сенатор назвал сроки

В США рассчитывают, что Палата представителей в следующем месяце рассмотрит законопроект о масштабных санкциях против России. Один из его авторов, сенатор Ричард Блюменталь, назвал документ инструментом, который должен существенно усилить давление на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что надеется на принятие Палатой представителей законопроекта о масштабных санкциях против России уже в следующем месяце.
По словам Блюменталя, документ оказывает значительную поддержку среди республиканцев в Палате представителей. В начале августа законопроект дошел до Палаты представителей.
Сенатор заявил, что законопроект должен стать мощным инструментом давления на российского президента Владимира Путина.
"Путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против России – это кувалда обладающая такой силой, которую понимает Путин", – сказал Блюменталь.
Документ предусматривает санкции против чиновников России. Кроме того, он предоставит президенту США Дональду Трампу возможность устанавливать пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.
Речь идет, в частности, о Китае и Индии. Такой механизм должен сократить доходы, которые Москва получает от экспорта энергоносителей и использует для войны против Украины.
Несмотря на общую поддержку санкций со стороны демократов, часть представителей партии выражала обеспокоенность полномочиями, которые законопроект предоставит Трампу, отмечает агентство.
В частности, речь шла о возможности введения дополнительных тарифов против союзников США.
Блюменталь заявил, что предусмотренные документом исключения позволят избежать введения тарифов против европейских союзников. По его словам, это должно снять часть опасений, выражаемых демократами в Конгрессе.
О самом законопроекте РБК-Украина уже писало 7 августа, когда Сенат одобрил "адские санкции" против России и Ирана - именно тогда документ и направили в Палату представителей. По данным источников, США также готовят еще один пакет жестких санкций, который могут ввести уже в сентябре 2026 года - в украинских властях считают, что эти ограничения могут оказаться строже действующих санкций Евросоюза.