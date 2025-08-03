США хотят принудить Россию к миру с Украиной: посол при НАТО рассказал, каким образом

Соединенные Штаты планируют оказать на Россию давление, чтобы добиться прекращения огня в Украине. Это будет делаться за счет продажи оружия.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х и интервью для WHO13News .

"Президент Трамп - миротворец, и как я уже говорит (телеканалу сегодня - ред.), продавая оружие нашим союзникам по НАТО, мы планируем оказать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров и обеспечить прочное прекращение огня", - написал Уитакер.

Однако важно отметить, что непосредственно в эфире посол выразил надежду, что если США будут активно продавать оружие, то это остановит Россию.

Также в ходе ведущая отметила тот факт, что США отправляют и продают орудие союзникам по НАТО, которые затем передают его Украине. Далее она спросила, почему это важно именно сейчас, на что Уитакер сказал, что это позволяет избежать нехватки вооружений.

"Очевидно, что США производят самое современное оружие и боеприпасы в мире. Украина и ее армия рады иметь это оружие - оно позволяет им защищаться от российского натиска. В то же время, как мне кажется, президент Трамп ясно дал понять, что эта война не будет решена на поле боя. В конечном счете, все должно быть урегулировано за столом переговоров, должен быть достигнут мир", - добавил посол.

Кроме того, дипломат дал понять, что продажа оружия союзникам это "прекрасная финансовая возможность для США", которая принесет пользу американцам. В частности, речь идет о налогоплательщиках.

"Очевидно, речь идет о стоимости оружия, которое мы продаём союзникам по НАТО, а затем они передают его Украине. Я бы не назвал это неожиданной выгодой. Это просто снимает часть бремени с американских налогоплательщиков, которые, по некоторым оценкам, уже потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Украины в этой войне", - резюмировал он.