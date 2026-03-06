США хотят полной смены руководства в Иране, уже есть кандидаты, - Трамп

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NBC News.
"Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был "хороший лидер", и у Вашингтона на примете есть уже такие.
"У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой", - заявил Трамп, отказавшись назвать кого-либо по имени.
При этом он добавил, что предпринимает все шаги для того, чтобы люди из его списка выжили и пережили войну.
"Да, мы за ними наблюдаем", - сказал глава Белого дома.
На вопрос о том, кто же все-таки возглавит Иран в будущем, президент США ответил так:
"Я не знаю, но в какой-то момент мне позвонят и спросят, кого бы я хотел видеть на посту", - ответил Трамп, добавив, что он "лишь немного саркастичен, когда это говорит".
Также глава Белого дома отреагировал на слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о том, что Тегеран готов к наземному вторжению американских и израильских войск. Он назвал это "пустой тратой времени, подчеркнув, что на данный момент не думает о вводе армии.
"Это пустая трата времени. Они потеряли все. Они потеряли все, что могли потерять", - подчеркнул Трамп, добавив, что темп и интенсивность ударов сохраняется.
Напомним, что 28 февраля Израиль совместно с США начали бомбить Иран. В результате авиаударов Тегеран лишился почти полусотни самых высших чиновников страны.
На днях президент США Дональд Трамп анонсировал, что Вашингтон хочет вмешаться в процесс избрания нового руководства Ирана. Он пояснил, что сын Али Хаменеи - Моджтаба - не устраивает Вашингтон.
По словам Трампа, у него есть три кандидата на роль руководителя страны. Но он из до сих пор не озвучивает. При этом отметил, что худшим сценарием для Ирана был бы приход к власти такого же плохого человека, как и нынешний режим.