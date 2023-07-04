США хотят ограничить доступ Китая к услугам облачных вычислений, - WSJ

Отмечается, что речь идет в частности об облачных провайдерах Amazon и Microsoft.

WSJ пишет, что такие меры со стороны администрации США Джо Байдена являются последними в череде аналогичных шагов. На текущий момент Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конфликта с высокими ставками из-за доступа к цепочке поставок самых передовых технологий в мире.

США также рассматривают возможность ограничить деятельность в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.

Что этому предшествовало

В прошлом году президент Байден подписал "Закон о чипах и науке". Его смысл сводится к ускоренному созданию в стране полного цикла производства сложных логистических микросхем, которые США еще и покупают у Тайваня.

Китай обошел экспортный контроль США

The Wall Street Journal пишет, что китайские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, смогли обойти действующие правила экспортного контроля, используя облачные вычисления.

Отмечается, что услуги, которые предоставляют облачные провайдеры, позволяют клиентам получить мощные вычислительные возможности без покупки современного оборудования, включая чипы.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем последние годы находятся на самом низком уровне. Эскалация началась из-за позиции Америки по Тайваню, еще "подлила масла в огонь" ситуация с воздушными шарами-шпионами КНР, которые обнаружили над территорией США.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно сказал, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.