США хочуть обмежити доступ Китаю до послуг хмарних обчислень, - WSJ

Зазначається, що йдеться зокрема про хмарних провайдерів Amazon і Microsoft.

WSJ пише, що такі заходи з боку адміністрації США Джо Байдена є останніми в низці аналогічних кроків. На поточний момент Вашингтон і Пекін перебувають у стані конфлікту з високими ставками через доступ до ланцюжка поставок найпередовіших технологій у світі.

США також розглядають можливість обмежити діяльність у країні китайських хмарних провайдерів, таких як Alibaba і Tencent.

Що цьому передувало

Минулого року президент Байден підписав "Закон про чіпи та науку". Його сенс зводиться до прискореного створення в країні повного циклу виробництва складних логістичних мікросхем, які США ще й купують у Тайваню.

Китай обійшов експортний контроль США

The Wall Street Journal пише, що китайські компанії, які займаються штучним інтелектом, змогли обійти чинні правила експортного контролю, використовуючи хмарні обчислення.

Зазначається, що послуги, які надають хмарні провайдери, дають змогу клієнтам отримати потужні обчислювальні можливості без купівлі сучасного обладнання, включно з чипами.

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм останні роки знаходяться на найнижчому рівні. Ескалація почалась через позицію Америки по Тайваню, ще "підлила масла в вогонь" ситуація з повітряними кулями-шпигунами КНР, які виявили над територією США.

Директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно сказав, що США має диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг з Китаю.