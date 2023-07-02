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США необходимо постепенно отказаться от товаров и услуг из Китая, - директор ЦРУ

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Воскресенье 02 июля 2023 01:17
США необходимо постепенно отказаться от товаров и услуг из Китая, - директор ЦРУ Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Китай - единственная страна, которая "намерена изменить международный порядок" и наращивает для этого "экономическую, военную и технологическую мощь". Однако отказаться от сотрудничества с КНР "было бы бессмысленно".

"В современном мире ни одна страна не хочет оказаться во власти "картеля из одних" по поводу критически важных полезных ископаемых и технологий", - сказал Бернс.

Он отметил, что для разумного удаления от Китая необходимо снизить риск и диверсифицировать цепочки поставок, защищать технологическое преимущество США и инвестировать в промышленные мощности.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в последние годы находятся на самом низком уровне. Эскалация началась из-за позиции Америки по Тайваню, еще "подлила масла в огонь" ситуация с обнаружившими над территорией США воздушными шарами-шпионами КНР.

Недавно глава госдепа США Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином, после чего заявил, что они положили начало стабилизации отношений между странами. Однако после этого КНР заявила, что переговоры между министрами обороны Китая и США возможны только после снятия односторонних санкций.

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