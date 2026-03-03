США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов, - CNN

Эскалация на Ближнем Востоке

Напомним,что 28 февраля Израиль совместно с США начали атаковать Иран, чтобы сдержать ядерные амбиции этой страны и уничтожить ее ракетный арсенал.

Работа над этом пока идет, но что точно известно, так это то, что в результате ударов в первый же день был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников. Согласно заявлению Белого дома, Иран лишился как минимум 49 чиновников.

Что же касается в целом боевых действий, президент США Дональд Трамп сказал на днях, что операциями была рассчитана на 4-5 недель. Также по его словам, нынешние атаки это еще не предел.

"Мы еще даже не начинали сильно их бить. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит вскоре", - сказал он.

К слову, несколько часов назад госсекретарь США Марко Рубио тоже сказал, что самые сильные удары Штатов по Ирану еще впереди.

Тем временем государственный департамент США призывает своих граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока.