США готовятся к операции в Иране, под удар могут попасть госучреждения, - Reuters

По словам источников агентства, это может стать гораздо более широким конфликтом, чем предыдущие столкновения между США и Ираном.

Планирование таких действий происходит на фоне продолжающихся дипломатических переговоров по иранской ядерной программе, в частности недавних переговоров в Омане, которые имели целью восстановить дипломатию между странами после усиления американского военного присутствия в регионе.

Министерство войны США уже перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток - среди прочего, второй авианосец, тысячи военнослужащих, истребители, ракетные эсминцы и другие боевые единицы, способные как наносить удары, так и защищаться в случае атаки.

Один из чиновников, говоривший на условиях анонимности из-за чувствительности темы, отметил, что текущее планирование является более сложным, чем предыдущая операция, направленная только на объекты ядерной инфраструктуры.

В случае длительного конфликта вооруженные силы США могли бы также поражать государственные и силовые объекты Ирана, а не только ядерные.

Эксперты предупреждают, что угроза ударов со стороны Ирана и мощный ракетный арсенал этой страны повышают риск эскалации и возможного расширения конфликта на весь регион. Американские военные ожидают, что Тегеран может ответить на атаки ответными ударами в течение длительного времени.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент имеет "все варианты на столе" по Ирану, но не раскрыла деталей относительно планируемой операции.

Издание подчеркивает, что такие меры происходят на фоне постоянных угроз Дональда Трампа нанести удары по Ирану из-за его ядерной и баллистической программы, а также в ответ на подавление внутренних протестов.