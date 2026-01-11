В США готовятся к масштабной отмене санкций, - Reuters

Администрация США рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении Венесуэлы, связывая это с восстановлением нефтяных поставок и запуском международных финансовых механизмов поддержки экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Возможное снятие санкций

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что дополнительные ограничения против Венесуэлы могут быть отменены уже на следующей неделе.

По его словам, такие меры направлены на облегчение продажи нефти и возвращение доходов от экспорта в страну.

Министерство финансов анализирует изменения, которые позволят репатриировать выручку, ранее аккумулированную преимущественно на танкерах.

"Мы отменяем санкции на нефть, которая будет продаваться", — сказал Бессент, комментируя планы по пересмотру ограничений.

Финансовая поддержка через МВФ

Отдельное внимание уделяется замороженным средствам Венесуэлы в рамках специальных прав заимствования МВФ.

Почти 5 млрд долларов, к которым Каракас пока не имеет доступа, могут быть использованы для восстановления экономики.

США, обладающие ключевым пакетом голосов в МВФ и Всемирном банке, готовы содействовать конвертации этих средств в валюту.

Роль международных институтов

По словам Бессента, МВФ и Всемирный банк уже инициировали контакты по Венесуэле.

При этом МВФ не сотрудничал со страной более 20 лет, а последняя оценка экономики проводилась в 2004 году. Всемирный банк выдал последний кредит в 2007 году.

Возвращение нефтяных компаний

В Минфине США ожидают, что небольшие частные компании могут оперативно вернуться в нефтяной сектор Венесуэлы, несмотря на осторожность крупных игроков.

"Я думаю, что это будет типичное развитие событий, когда частные компании могут быстро действовать и очень быстро приходят", — отметил Бессент.

Он также подчеркнул, что Chevron продолжит работу в стране, а Экспортно-импортный банк США может участвовать в обеспечении финансирования.