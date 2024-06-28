США готовятся эвакуировать американцев из Ливана на фоне планов Израиля, - NBC News

Официальные лица рассказали изданию, что в среду, 26 июня, десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения прибыли в Средиземное море.

По словам неназванного американского чиновника, такие силы призваны демонстрировать военную мощь и быть сдерживающим фактором для возможной региональной эскалации.

Один из источников NBC News отметил, что в США все больше обеспокоены возможностью наземного наступления Израиля на Ливан в ближайшие недели. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Тель-Авив остается твердым в своем желании бороться с "Хезболлой" в Ливане. Израиль намеревается создать возле границы буферную зону площадью около 15 квадратных километров.

Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.

По словам американских чиновников, США также ведут переговоры с близкими союзниками, чтобы координировать эвакуацию и любые военные операции коалиции.

NBC News напоминает, что в 2006 году США эвакуировали 15 000 человек из Ливана во время войны Израиля с "Хезболлой". По состоянию на 2022 год в стране проживало 86 тысяч американцев.