США готуються евакуювати американців з Лівану на тлі планів Ізраїлю, - NBC News

Офіційні особи розповіли, що в середу, 26 червня, десантний корабель USS Wasp і морські піхотинці з 24-го експедиційного підрозділу прибули до Середземного моря.

За словами неназваного американського чиновника, такі сили покликані демонструвати військову міць і бути стримуючим чинником для можливої регіональної ескалації.

Одне з джерел NBC News зазначило, що у США дедалі більше стурбовані можливістю наземного наступу Ізраїлю на Ліван найближчими тижнями. Незважаючи на тиск з боку Вашингтона, Тель-Авів залишається твердим у своєму бажанні боротися з "Хезболлою" у Лівані. Ізраїль має намір створити біля кордону буферну зону площею близько 15 квадратних кілометрів.

Ціль таких дій полягає в тому, щоб повернути спокій на північ Ізраїлю. Таким чином 60 тисяч ізраїльтян, які залишили країну через постійні атаки "Хезболли", зможуть повернутися додому.

За словами американських чиновників, США також ведуть переговори з близькими союзниками, щоб координувати евакуацію та будь-які військові операції коаліції.

NBC News нагадує, що у 2006 році США евакуювали 15 000 людей з Лівану під час війни Ізраїлю з "Хезболлою". Станом на 2022 рік у країні мешкало 86 тисяч американців.