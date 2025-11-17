ua en ru
США готовятся к ядерному противостоянию с двумя соперниками сразу, - WSJ

США, Понедельник 17 ноября 2025 12:19
США готовятся к ядерному противостоянию с двумя соперниками сразу, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Мир уже находится в условиях новой гонки ядерных вооружений, в которой Соединенным Штатам придется одновременно противостоять двум равным соперникам - Китаю и России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Китай быстро догоняет США, Россия создает новое вооружение

Пекин, который до недавнего времени имел относительно небольшой ядерный арсенал, стремительно наращивает свой потенциал и может достичь паритета с США уже к середине 2030-х. В то же время Россия разрабатывает новое поколение ядерных систем, ориентированных на поражение американских городов.

В отличие от Москвы и Вашингтона, которые все еще связаны определенными ограничениями Договора СНВ-III (который истекает в феврале), Китай не участвует в системе контроля над вооружениями и активно наращивает арсенал.

По оценкам американских экспертов, у США сейчас есть 5117 ядерных боеголовок (из них 3700 - сняты с вооружения - ред.), у России - 5459, у Китая - около 600. К "ядерному клубу" активно присоединяется и Северная Корея, которая уже владеет примерно 50 боеголовками и разрабатывает ракеты и субмарины для ударов по США.

США поздно реагируют на новые вызовы

Американская программа модернизации ядерной сферы базировалась на предположении, что угроза со стороны РФ, Китая и КНДР не будет расти. Теперь эти ожидания оказались ошибочными.

"Мы вступаем в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну", - отмечает бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

Китай тем временем не готов к переговорам по контролю над вооружениями: там хотят сначала догнать США и Россию. Некоторые китайские военные эксперты прямо заявляют, что цель Пекина - иметь столько ядерного оружия, чтобы США "никогда не посмели" применить его против Китая.

Россия усиливает ядерный шантаж

На фоне войны против Украины Кремль регулярно прибегает к ядерным угрозам, пытаясь ограничить поддержку Киева со стороны Запада.

Однако эксперты отмечают, что многие российские "чудо-оружия", в частности ракета "Буревестник" и системы "Посейдон", не готовы к реальному применению и больше выполняют роль инструмента запугивания.

"Для россиян мотивацией во многом служит просто фактор страха, заставляющий нас говорить об этой страшной ракете. Она поглощает их бюджет на исследования и разработки. По сути, это пустая трата денег для России. У китайцев гораздо более разумный подход: они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое", - пояснил Фабиан Хоффман из Университета Осло.

Ядерные испытания

Стоит напомнить, что в октябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "из-за программ испытаний, проводимых другими странами".

А уже в ночь на 15 ноября, он сказал, что испытания состоятся "довольно скоро". При этом на уточняющий вопрос, будет ли осуществлен ядерный взрыв боеголовки - Трамп не сказал.

В то же время, по данным CNN, чиновники администрации Трампа, которые отвечают за энергетику и ядерную безопасность, планируют в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома. Они хотят убедить президента отказаться от ядерных испытаний.

Ядерные испытания Соединенные Штаты Америки Китай Российская Федерация Дональд Трамп
