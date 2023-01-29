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США готовят предупреждение Турции за помощь России в обходе санкций

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Вашингтон, Воскресенье 29 января 2023 00:05
США готовят предупреждение Турции за помощь России в обходе санкций Фото: США готовят предупреждение Турции за помощь России в обходе санкций (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о том, что они могут потерять доступ на рынки в случае нарушения санкций против России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Брайан Нельсон посетит столицу Турции Анкару, а также ее финансовый центр Стамбул 2–3 февраля.

"Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, попадающими под санкции, или отсутствия надлежащей проверки", - заявил представитель Минфина.

Он предупредит о том, что следует избегать сделок, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными, заявил представитель Минфина США.

В Турции, а также ОАЭ замминистра заявит о возможности потери доступа к рынкам G7 из-за ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями, сообщает министерство.

В ОАЭ Брайан Нельсон раскритикует ненадлежащие соблюдение санкций, сообщает представитель министерства.

Поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника по НАТО расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, пишет Reuters.

Ранее в Стокгольме курды сожгли Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что его страна вместе со Швецией могут стать членами Альянса уже в июле.

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