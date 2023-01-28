Финляндия надеется стать членом НАТО вместе со Швецией уже в июле, - глава МИД

Финляндия надеется, что вместе со Швецией она станет членом Североатлантического Альянса до следующего саммита НАТО. Он должен пройти в Вильнюсе в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью местному изданию Ylen Ykkösaamu.

По его словам, Финляндия и Швеция продолжат общий путь к членству в НАТО.

"Надеюсь, что обе страны станут членами Альянса до следующего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле...У меня создалось впечатление, что дорога НАТО не закрыта ни для одного из нас", - заявил Хаависто.

Он выразил уверенность, что "благоприятное временное окно" для вступления стран в Альянс откроется после турецких выборов (парламентских и президентских), запланированных на май.

При этом глава МИДа отказался допускать возможности членства Финляндии в Альянсе без Швеции.

"Не думаю, что будет такая ситуация", - подытожил Хаависто.

Напомним, что оптимистический прогноз по вступлению в НАТО ранее озвучивал и министр обороны Финляндии Антты Кайкконен, который также заявил об ожидании его страны стать членом Альянса до саммита НАТО в Вильнюсе (он запланированный на 11-12 июля 2023 года).

Добавим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

Впрочем, Анкара, которая еще не ратифицировавшая заявки на вступление, другого мнения. В частности, после того, как в Швеции курды сожгли Коран напротив посольства Турции, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки в НАТО.

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