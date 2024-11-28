США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов, – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовит обширный пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Он станет одним из самых больших в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Этот шаг является частью усилий поддержки Украины на фоне усиления российской агрессии перед завершением президентского срока Байдена.

Ожидается, что в пакет войдет:

Противотанковое оружие для сдерживания русских войск.

Противопехотные мины, несмотря на их противоречивый статус.

Беспилотники и ракеты Stinger.

Боеприпасы для HIMARS, включая кассетные боеприпасы, используемые в ракетах GMLRS.

Размер пакета существенно превышает предыдущие, обычно составлявшие 125–250 миллионов долларов. Это будет одной из последних больших военных пособий от администрации Байдена до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Конгресс получит официальное уведомление о пакете в ближайшие дни. Окончательный смысл и размер помощи могут быть уточнены перед подписанием Байденом.

Хотя противопехотные мины запрещены международными договорами, Украина настаивала на их снабжении для защиты собственной территории. США ожидают, что их использование будет ограничено военными зонами и будет избегать гражданских районов.

По данным аналитиков, Россия достигает скорейшего продвижения на поле боя с момента вторжения, что подчеркивает настоятельную потребность Украины в дополнительных средствах обороны.

У Байдена есть еще $4–5 миллиардов долларов PDA, одобренных Конгрессом, которые могут быть использованы для передачи власти. Это означает, что часть помощи будет оставаться по усмотрению новой администрации.

Этот пакет вооружений демонстрирует стратегическую поддержку Украины США даже на фоне политических изменений в Вашингтоне. Поставка такой помощи поможет укрепить обороноспособность Украины в критический момент войны. Однако решение о минном оружии вызывает дискуссии из-за рисков для гражданского населения и этических аспектов использования такого оружия.