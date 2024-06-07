НАТО разработало большой план обороны на случай нападения России, - Reuters

Североатлантический альянс разработал план обороны на случай возможного нападения России. При этом военный блок все еще хочет усилить свои возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание пишет, что НАТО поставит перед своими членами более сложные задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала.

Также уточняется, что НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания Холодной войны

В них прописано, как Альянс отреагирует на нападение России.