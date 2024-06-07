НАТО разработало большой план обороны на случай нападения России, - Reuters
Североатлантический альянс разработал план обороны на случай возможного нападения России. При этом военный блок все еще хочет усилить свои возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание пишет, что НАТО поставит перед своими членами более сложные задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала.
Также уточняется, что НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания Холодной войны
В них прописано, как Альянс отреагирует на нападение России.
Возможна война России против НАТО
После начала войны в Украине страны Запада обеспокоились тем, что РФ решит вторгнуться и на территорию НАТО. При этом официальные чиновники Альянса пока что отвергают такую идею и говорят, что не видят такой возможности в ближайшее время.
Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы.
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