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НАТО разработало большой план обороны на случай нападения России, - Reuters

Пятница 07 июня 2024 20:05
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НАТО разработало большой план обороны на случай нападения России, - Reuters Архивное фото: НАТО разработало большой план обороны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс разработал план обороны на случай возможного нападения России. При этом военный блок все еще хочет усилить свои возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что НАТО поставит перед своими членами более сложные задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала.

Также уточняется, что НАТО разработало первые крупные планы обороны со времен окончания Холодной войны

В них прописано, как Альянс отреагирует на нападение России.

Возможна война России против НАТО

После начала войны в Украине страны Запада обеспокоились тем, что РФ решит вторгнуться и на территорию НАТО. При этом официальные чиновники Альянса пока что отвергают такую идею и говорят, что не видят такой возможности в ближайшее время.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы.

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