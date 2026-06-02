США готовят ядерную альтернативу выводу войск из Европы, - FT

14:35 02.06.2026 Вт
3 мин
Наибольший интерес проявили страны на востоке НАТО - те, что ближе к России
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент США Дональд Трамп (flickr.com)

Вашингтон готов разместить ядерное оружие еще в нескольких странах Европы, чтобы заверить союзников в непоколебимости американского "ядерного зонтика" на фоне вывода войск.

Как сообщили три источника FT, знакомые с обсуждениями, американские чиновники заявили о готовности к дополнительным развертываниям, кроме шести стран, которые уже имеют самолеты двойного назначения (DCA), способные нести ядерное оружие.

"Переговоры являются очень конфиденциальными и могут не привести ни к каким изменениям", - отмечает издание.

Впрочем, сам факт обсуждений должен продемонстрировать союзникам обязательства США держать ядерный зонтик, даже когда европейцам приходится нести большее бремя обычной обороны.

По данным FT, соглашение о расширении размещения ядерных ресурсов США не является неизбежным.

Интерес проявили страны на востоке НАТО

По словам одного из источников, обсуждения продолжаются в каналах НАТО, а наибольший интерес проявили союзники, расположенные ближе всего к границам России - в частности Польша и страны Балтии.

Интерес подтолкнули вторжение РФ в Украину и неоднократные заявления Владимира Путина о ядерном потенциале Кремля.

Польские чиновники неоднократно публично говорили о желании принимать ядерное оружие. Бывший президент Анджей Дуда призвал США распространить инициативу DCA на польскую территорию.

В этом году Варшава также присоединилась к новой французской инициативе по изучению возможности временного перемещения частей ядерных средств сдерживания в союзные европейские страны.

Как работает нынешняя программа НАТО

Сейчас в программе ядерного совместного использования НАТО участвуют шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания.

Они имеют разрешение на размещение американских ядерных бомб передового базирования под защитой США, которые сохраняют за собой исключительное право санкционировать их применение.

Ядерное оружие США, развернутое в европейских государствах, хранится и охраняется американскими военными.

Авиагруппы союзников, использующие истребители F-35, F-15 и Tornado, проходят обучение для участия в миссиях по демонстрации боевой готовности и потенциального сброса бомб по санкционированному США разрешению.

Европейцы беспокоятся из-за сокращения поддержки США

Последние решения администрации Дональда Трампа об отмене запланированного развертывания ключевых систем вооружения в Европе и выводе войск в рамках перенаправления активов в Азию и другие регионы обеспокоили союзников по НАТО. Они опасаются, что это оставит пробелы в обороне континента.

Хотя европейские союзники обязались резко нарастить расходы на оборону и инвестировать в ключевые обычные военные возможности, ядерный зонтик США остается для них незаменимым.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи министров иностранных дел альянса в прошлом месяце заявил, что "существует общее понимание того, что хотя США больше будут ориентироваться на другие театры военных действий, общее сдерживание и оборона в Европе должны оставаться неизменными".

"Позвольте мне высказаться абсолютно четко. Если бы кто-то проявил глупость и напал на нас, ответ был бы разрушительным", - сказал Рютте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывший президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши для сдерживания России.

По его словам, переговоры с Вашингтоном на эту тему велись еще с 2022 года.

В то же время среди европейских союзников продолжается дискуссия, насколько можно полагаться на американское оружие после того, как администрация Дональда Трампа начала выводить часть войск и сокращать ключевые программы вооружений в Европе.

