ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін на ринку

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 24 травня 2022 02:30
США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін на ринку Фото: США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін на ринку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США розглядає можливість вивільнення з резервів дизельного палива. Таке рішення може бути прийнято для зменшення цін на паливному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела телеканалу в Білому домі, президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив провести підготовчі заходи, які потрібні для подальшого вивільнення дизельного палива з резервних запасів.

"Ми вважаємо, що це схоже на ті обставини, при яких розгляд питання про вивільнення (палива) є необхідним. Саме про це розпорядився президент", - сказав він.

При цьому, як вказав канал, дизельні резерви США досить невеликі, у зв'язку з чим стримуючий ефект такого кроку буде досить обмеженим за часом.

Наприкінці березня Байден прийняв рішення про найбільше в історії вивільнення запасів нафти зі стратегічних запасів США. Повідомлялося, що Вашингтон буде виводити на ринок в середньому по мільйону додаткових барелів на день щодня протягом наступних шести місяців.

Ослаблення долара США призвело до зростання цін на нафту у понеділок, оскільки це робить нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Однак зростання ринку було обмежене побоюваннями з приводу зусиль Китаю з придушення COVID за допомогою блокувань, навіть попри те, що Шанхай повинен відкритися 1 червня.

Нездатність Європейського Союзу прийти до остаточної угоди про заборону на російську нафту у зв'язку з її вторгненням в Україну, також зупинила зростання цін на нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі закликала прийняти рішення про заплановане нафтовому ембарго Євросоюзу проти Росії без участі Угорщини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення