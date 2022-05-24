США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін на ринку

Влада США розглядає можливість вивільнення з резервів дизельного палива. Таке рішення може бути прийнято для зменшення цін на паливному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерела телеканалу в Білому домі, президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив провести підготовчі заходи, які потрібні для подальшого вивільнення дизельного палива з резервних запасів.

"Ми вважаємо, що це схоже на ті обставини, при яких розгляд питання про вивільнення (палива) є необхідним. Саме про це розпорядився президент", - сказав він.

При цьому, як вказав канал, дизельні резерви США досить невеликі, у зв'язку з чим стримуючий ефект такого кроку буде досить обмеженим за часом.

Наприкінці березня Байден прийняв рішення про найбільше в історії вивільнення запасів нафти зі стратегічних запасів США. Повідомлялося, що Вашингтон буде виводити на ринок в середньому по мільйону додаткових барелів на день щодня протягом наступних шести місяців.