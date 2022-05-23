Нафта дорожчає через ослаблення долара

Ціни на нафту зросли в понеділок, 23 травня, завдяки попиту на паливо в США, обмеженій пропозиції і ослабленому долару США. Нездатність ЄС ввести ембарго на російську нафту стримує зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,64% до 113,27 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту (WTI) виросли на 53 центи, або 0,48%, до 110,76 доларів за барель, додавши до невеликого зростання минулого тижня.

"Ціни на нафту підтримуються, оскільки ринки бензину залишаються напруженими на тлі стійкого попиту напередодні пікового автомобільного сезону в США", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Пік сезону водіння в США традиційно починається у вихідні дні дня пам'яті в кінці травня і закінчується в день праці у вересні.

Аналітики кажуть, що, незважаючи на побоювання щодо різкого зростання цін на паливо, яке може вплинути на попит, дані про мобільність від TomTom і Google за останні тижні зросли, показуючи, що в таких місцях, як Сполучені Штати, на дорогах знаходиться більше людей.

Послаблення долара США також призвело до зростання цін на нафту в понеділок, оскільки це робить нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Однак зростання ринку було обмежене побоюваннями з приводу зусиль Китаю з придушення COVID за допомогою блокувань, навіть незважаючи на те, що Шанхай повинен відкритися 1 червня.

Нездатність Європейського Союзу прийти до остаточної угоди про заборону на російську нафту у зв'язку з її вторгненням в Україну, також зупинила зростання цін на нафту.