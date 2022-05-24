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США готовятся выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке

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Вашингтон, Вторник 24 мая 2022 02:30
США готовятся выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке Фото: США готовятся выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива. Такое решение может быть принято для уменьшения цен на топливном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника телеканала в Белом доме, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил провести подготовительные мероприятия, которые нужны для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.

"Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении (топлива) является необходимым. Именно об этом распорядился президент", - сказал он.

При этом, как указал канал, дизельные резервы США достаточно невелики, в связи с чем сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.

В конце марта Байден принял решение о самом крупном в истории высвобождении запасов нефти из стратегических запасов США. Сообщалось, что Вашингтон будет выводить на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев.

Ослабление доллара США привело к росту цен на нефть в понедельник, поскольку это делает нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Однако рост рынка был ограничен опасениями по поводу усилий Китая по подавлению COVID с помощью блокировок, даже несмотря на то, что Шанхай должен открыться 1 июня.

Неспособность Европейского союза прийти к окончательному соглашению о запрете на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину, также остановила рост цен на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии.

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