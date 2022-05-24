США готовятся выпустить топливо из резервов для снижения цен на рынке

Власти США рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива. Такое решение может быть принято для уменьшения цен на топливном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника телеканала в Белом доме, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил провести подготовительные мероприятия, которые нужны для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.

"Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении (топлива) является необходимым. Именно об этом распорядился президент", - сказал он.

При этом, как указал канал, дизельные резервы США достаточно невелики, в связи с чем сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.

В конце марта Байден принял решение о самом крупном в истории высвобождении запасов нефти из стратегических запасов США. Сообщалось, что Вашингтон будет выводить на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев.