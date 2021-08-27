Нафта подорожчала через наближення урагану до центру видобутку в Мексиканській затоці

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 27 серпня, через побоювання з приводу перебоїв у поставках. Енергетичні компанії почали припиняти видобуток в Мексиканській затоці у зв'язку з прогнозом урагану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Трейдери підвищують ціни на нафту в очікуванні перебоїв у видобутку в Мексиканській затоці і на зростаючих очікуваннях, що ОПЕК+ може чинити опір збільшенню видобутку, враховуючи, що недавній варіант Delta вплинув на попит на нафту", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Нафта марки Brent виросла на 1,67%, до 72,26 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI подорожчала 1,81%, до 68,64 доларів за барель.

За тиждень ціна на нафту марки Brent зросте майже на 11%, що є найбільшим тижневим стрибком з червня 2020 року. WTI йде до тижневого приросту майже на 10%, що стане її найсильнішим зростанням з серпня 2020 року.

У четвер компанії почали переводити робітників з нафтовидобувних платформ в Мексиканській затоці, а BHP і BP заявили, що почали припиняти видобуток на шельфових платформах, оскільки на вихідних прогнозувалося, що насувається шторм в Карибському морі обрушиться на затоку.

На морські свердловини в Мексиканській затоці припадає 17% видобутку сирої нафти в США і 5% видобутку природного газу. Більше 45% всіх нафтопереробних потужностей США розташоване на узбережжі Мексиканської затоки.

"Ринок може мати більш серйозні побоювання щодо урагану Карибського басейну. Очікується, що він стане потужним ураганом і потенційно завдасть шкоди Мексиканській затоці і Техасу на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

На ціни на нафту та інші ризиковані активи в четвер також чинили тиск коментарі чиновників Федеральної резервної системи США про те, що центральний банк повинен продовжити скорочення стимулів. Ця невизначеність, ймовірно, збережеться до виступу глави ФРС Джерома Пауелла пізніше в п'ятницю, сказала Вандана Харі, енергетичний аналітик Vanda Insights.

Аналітики очікують, що рух долара стане важливим фактором у п'ятницю, оскільки ринки очікують, що Пауелл може дати деякі рекомендації щодо планів щодо скорочення покупок облігацій у четвертому кварталі.

"Якщо ми побачимо більш раннє зниження цін, ми очікуємо, що Долар США підніметься, і це чинитиме тиск на нафту та інші сировинні товари", - сказав аналітик з сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.