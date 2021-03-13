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США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 02:37
США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту Фото: протести в М'янмі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми, які знаходяться на території їх країни. Рішення прийняло міністерство внутрішньої безпеки.

Про це повідомили на сайті міністерства.

Громадяни М'янми зможуть перебувати і працювати в США протягом наступних 18 місяців, не побоюючись депортації.

"З-за військового перевороту і жорстокого насильства сил безпеки проти цивільного населення, народ Бірми страждає від складного і посилення гуманітарної кризи в багатьох частинах країни. Після ретельного аналізу цієї жахливої ситуації я призначив Бірмі тимчасовий захищений статус, щоб бірманські громадяни та постійні жителі могли тимчасово залишатися в Сполучених Штатах", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах. Після цього в країні почалися протести.

РБК-Україна писало, що в ООН заявили, що в результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло понад 50 осіб.

Також повідомлялося, що Рада безпеки ООН не зміг узгодити у вівторок заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.

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