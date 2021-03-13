США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту
США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми, які знаходяться на території їх країни. Рішення прийняло міністерство внутрішньої безпеки.
Про це повідомили на сайті міністерства.
Громадяни М'янми зможуть перебувати і працювати в США протягом наступних 18 місяців, не побоюючись депортації.
"З-за військового перевороту і жорстокого насильства сил безпеки проти цивільного населення, народ Бірми страждає від складного і посилення гуманітарної кризи в багатьох частинах країни. Після ретельного аналізу цієї жахливої ситуації я призначив Бірмі тимчасовий захищений статус, щоб бірманські громадяни та постійні жителі могли тимчасово залишатися в Сполучених Штатах", - заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.
Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах. Після цього в країні почалися протести.
РБК-Україна писало, що в ООН заявили, що в результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло понад 50 осіб.
Також повідомлялося, що Рада безпеки ООН не зміг узгодити у вівторок заяву, в якій засудив військовий переворот в М'янмі.