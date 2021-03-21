У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальникам, двоє загиблих
У М'янмі в неділю продовжилися акції протесту. В результаті дій силовиків загинули щонайменше дві людини.
Про це пише Reuters.
Один чоловік був застрелений і кілька поранені, коли поліція відкрила вогонь по групі, яка будувала барикаду в центральному місті Моніва.
Пізніше один чоловік був убитий і кілька поранені, коли сили безпеки відкрили вогонь по натовпу у другому місті Мандалай.
За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, щонайменше 249 осіб були вбиті після перевороту.
Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.
Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.