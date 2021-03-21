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У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальникам, двоє загиблих

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 23:48
У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальникам, двоє загиблих Фото: протести в М'янмі (eaindra_14 via Instagram)
Автор: Инна Собора

У М'янмі в неділю продовжилися акції протесту. В результаті дій силовиків загинули щонайменше дві людини.

Про це пише Reuters.

Один чоловік був застрелений і кілька поранені, коли поліція відкрила вогонь по групі, яка будувала барикаду в центральному місті Моніва.

Пізніше один чоловік був убитий і кілька поранені, коли сили безпеки відкрили вогонь по натовпу у другому місті Мандалай.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, щонайменше 249 осіб були вбиті після перевороту.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

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