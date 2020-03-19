США готують депортацію молдавського олігарха Плахотнюка

Сполучені Штати готують до депортації колишнього главу Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка, який зараз знаходиться на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.

За словами представника посольства Молдови, зараз відносно Володимира Плахотнюка виконуються адміністративні заходи щодо депортації. При цьому він додав, що даний процес, у тому числі допустимі засоби судового нагляду, може зайняти деякий час.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції проти молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Зазначимо, що Плахотнюк залишив Молдову в червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи після того, як Партія соціалістів і проєвропейський блок Корисних об'єдналися проти Демократичної партії.