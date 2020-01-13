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США ввели санкції проти молдавського олігарха Плахотнюка

Новини » Політика     13.01.2020 - 18:10
США ввели санкції проти молдавського олігарха Плахотнюка
Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Майк Помпео оголосив про санкції проти Плахотнюка

Сполучені Штати Америки (США) ввели санкції проти молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Про це у Twitter повідомив держсекретар США Майк Помпео.

Зокрема, Помпео зазначив, що корумповані дії Плахотнюка підірвали верховенство закону і серйозно нашкодили незалежності демократичних інститутів в Молдові.

"Сьогодні я публічно звинувачую його. США підтримують Молдову в боротьбі з корупцією", - зазначив Помпео.

США ввели санкції проти молдавського олігарха Плахотнюка

Нагадаємо, Плахотнюк покинув Молдову в червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи після того, як Партія соціалістів і проєвропейський блок Acum об'єдналися проти Демократичної партії.

Незабаром новий міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що звернеться за підтримкою в розслідуванні до міжнародних слідчих органів, включаючи ФБР. Молдавське слідство підозрює його у відмиванні коштів в особливо великих розмірах, Антикорупційна прокуратура заарештувала його рахунки і капітал в декількох компаніях.

За даними слідства, Плахотнюк створив схему відмивання злочинних доходів: через ряд посередницьких фірм він пропустив 18 млн доларів і 3,5 млн євро. Крім того, в рамках паралельного розслідування встановлено, що через один з офшорів Плахотнюка підконтрольним фірмам перерахували ще більш 7,3 млн доларів і майже 2 млн євро.

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